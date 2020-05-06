شرطة الآثار والسياحة تنجح في مصادرة 20 قطعة أثرية قبل بيعهم في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى ضباط مباحث الآثار والسياحة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، القبض على شخصين بالفيوم، وبحوزتهما 20 قطعة أثرية قبل بيعهم.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار الفيوم، أفادت بقيام شخصين بحيازة بعض القطع الأثرية، وأخرى مقلدة، وترويجها بقصد الإتجار.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أسفرت عن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، حال ترويجهما لـ 20 قطعة "يشتبه في أثريتها ضمت 16 قطعة لعملة ذهبية عليها نقوش مضغوطة من الجانبين، 2جعران عليها كتابات هيروغليفية الأول بأبعاد (7 سم × 5 سم)، والثاني بأبعاد (5 سم × 3 سم)، 2 تمثال لرأس آدمي ذات قاعدتين مذهبتين كلاهما بارتفاع 10 سم وبأبعاد (11 سم × 6 سم).

وبعرض القطع المضبوطة على مفتشي آثار المنطقة أفادوا بأثريتها، وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للقطع المضبوطة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.