ضبط القائم على إدارة صفحة لبيع كحول وكمامات مجهولة المصدر بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، القائم على إدارة صفحة بالفيس بوك، لعرض كمية من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر في محافظة كفر الشيخ .

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص بمحافظة كفرالشيخ، بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كحول – كمامات" مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ، تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز هاتف محمول.

وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وادارة الحساب للترويج لبيع مستلزمات طبية (كحول - كمامات) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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