الأزهر تكرم أعضاء القافلة الطبية لتشاد وتهدي درعها لأسرة عضو هيئة توفى قبل يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كرمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب الذين شاركوا في القافلة الطبية لتشاد للكشف الطبي على ٢٦ ألف مواطن تشادي.

وقال محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر في بيان له، الأربعاء، إن التكريم يشمل جميع الأطباء الذين قدموا خدمات جليلة للمجتمع داخليًا وخارجيًا، وأساتذة الطب ممن شاركوا في مواجهة فيروس "كورونا" بمستشفيات وزارة الصحة خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن هذا تكريم معنوي وأن الجزاء الأكبر سيكون عند الله.

وأوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، المشرف العام على المستشفيات، أن أساتذة الطب يؤدون خدمات غير مسبوقة خلال هذه الأيام، ويضحون بأرواحهم لخدمة كافة أبناء المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن التكريم شمل أبناء الدكتور مصطفى هنداوي الذي توفي منذ أيام تقديرًا لجهوده وخدماته الطبية التي قدمها للمجتمع، وكذا مشاركته في قافلة تشاد.

يذكر أن التكريم تم بحضور الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري والدكتور حسين أبوالغيط عميد كلية الطب والدكتورة نيرة مفتاح عميدة طب البنات.