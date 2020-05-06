انتهاء مراسم دفن الشيخ الطبلاوي بمقابر الأسرة بالبساتين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
انتهت منذ قليل، مراسم دفن الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، بمقابر الأسرة بالبساتين، بحضور بعض أسرته وبعض أقاربه وأعضاء من نقابة القراء.
ووصل جثمان الشيخ الطبلاوي، إلى مقابر الأسرة، وكان في انتظاره بعض أقاربه وأعضاء بنقابة القراء.
وأمّ الناس في صلاة الجنازة على الشيخ محمد محمود أمام المقابر، الشيخ محمد محمود الخشت الأمين العام لنقابة القراء.
وتوفي مساء الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، عن عمر يناهز ال86 عاما،بعد صراع طويل مع المرض.
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