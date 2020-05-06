مصادر حكومية: رئيس الوزراء يعلن قرارات الـ١٥ يومًا المقبلة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، إن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيعلن القرارات الجديدة الخاصة بالـ١٥ يومًا المقبلة- ما يتعلق بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد وتحديدا مواعيد الحظر- غدًا الخميس، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وأوضحت المصادر أن الأمور تتجه إلى تثبيت الإجراءات كما حدثت خلال الـ١٥ يومًا الماضية، مع حديث عن التسهيلات التي تمت بالنسبة إلى السياحة الداخلية، ومطالبة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.

وجددت الحكومة يوم 23 إبريل الماضي فرض حظر حركة المواطنين قبل بدء شهر رمضان، اعتبارا من الساعة 9 مساء إلى السادسة صباحا.