جثمان الشيخ الطبلاوي يصل مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
وصل ظهر الأربعاء، جثمان الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر والعالم الإسلامي، إلى مقابر عائلة الطبلاوي بالبساتين.
وكان في انتظار جثمان الشيخ الطبلاوي لدى وصوله مقابر الأسرة، عددا من أقاربه، وبعض أعضاء نقابة القراء.
ورحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز ال86 عاما.
وولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء في مصر، في 14 نوفمبر 1934 بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.
وقرر وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.
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