مصر | استمرار حبس سائق توك توك متهم بقتل عامل في العمرانية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار حبس سائق توك توك متهم بقتل عامل في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاتبه على خبطه بالتوكتوك..هذا كان حال العامل ويدعى "وليد" بعدما خبطه سائق التوكتوك وذلك لسرعته العالية، بمنطقة العمرانية، فسدد له ٣ طعنات، وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس السائق ١٥ يوم على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل جديدة في مقتل عامل ويدعى "وليد.ا" الشهير باسم "أبو حمزة"، على يد سائق "توك توك"، أن بعد معاتبه المجني عليه للسائق بخبطه بالتوكتوك، بعدم السرعة الزئدة لعدم خبط آخرين، تضايق كثيرا فيما نشبت مشادة كلامية بينهم، وانصرف السائق وفي قلبه الشر تجاهه.

وأفادت التحقيقات، أن السائق عاد بعد دقائق ومعه اثنين مستعينا بهم لحمايته، وكان مازال المجني عليه متواجدا بالشارع، فسدد المتهم له ٣ طعنات نافذه في الصدر.

فيما أدلى شهود العيان، في وقت سابق اعترافاتهم أمام النيابة العامة، بجنوب الجيزة، على واقعة مقتل عامل ويدعى " وليد.ا"، على يد سائق توك توك، بشارع العامل بمنطقة العمرانية، فيما أفادا أن الجريمة وقعت ظهر يوم الجمعة.

وأفادا الشهود، أن المجني عليه كان يسير بذات الشارع التي وقعت به الجريمة، وأثناء سيره، خبطه التوك توك، لسرعته العالية، والشارع مزدحم، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية كبيرة لسيره بهذه السرعة، معاتبا اياه، لم يهدأ صاحب التوك توك واستل آلة حادة "مطواه"، وقام بطعنه ٣ طعنات في القلب، مما لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشف شهود العيان، أن المجني عليه يقطن بشارع مجاور للشارع التي وقعت به الجريمة، مضيفين أنه أب لطفلين.

وأمرت النيابة، في وقت سابق، بحبس المتهم، ٤ أيام، فيما انتدبت الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، وحجم الاصابات التي لحقت به، للوقوف على ظروف الواقعة، وملابساتها.

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بداية الواقعة، كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شخص يدعى "وليد.ا"، وبه آثار طعنات.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وسائق توك توك على أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بآلة حادة، ولقي مصرعه في الحال.

جريمة السحور.. استمرار حبس قاتل زوجته بأكتوبر

وأقدم شاب على قتل زوجته داخل شقتهما بمنطقة ٦ أكتوبر، لنشوب خلافات كثيرة، ولشكه في سلوكها، فسدد لها عده طعنات متفرقة بجسدها، واستمعت النيابة العامة، لاعترافاته، فقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة، في وقت سابق عرض المتهم على الطب النفسي لبيان سلامه قواه العقلية من عدمه، وكما أمرت النيابة، في وقت سابق بتشريح جثه الزوجة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وأدلى الزوج باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، بأكتوبر، حيث قال إنه متزوج منذ سنوات ولديهما طفلان، وأنه في الفترة الأخيرة كان يشك في سلوك زوجته، ويوم الجريمة، نشبت خلافات كبيرة بينه وبين زوجته، مما اضطر أحد أصدقائه ويقطن معهم بذات العقار للتدخل لحل تلك الخلافات، ويدافع عن الزوجة.

وكشفت اعترافات الزوج، عن أنه وقت تدخل صديقه لحل الخلافات، عاد الشك إلى قلبه وتأكد أن زوجته على علاقة غير شرعية، بسبب دفاعه عنها، فقرر التخلص من زوجته وقتلها، مما أصاب الصديق أيضا.