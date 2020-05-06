مصر | تأجيل النطق بالحكم على مدير العقود بالتخطيط فى اتهامه بالرشوة لـ28 مايو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل النطق بالحكم على مدير العقود بالتخطيط فى اتهامه بالرشوة لـ28 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس مد أجل النطق بالحكم في محاكمة عماد.أ 43 سنة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط ومحمد.ع 47 سنة مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" وخالد.أ 44 سنة رئيس قطاع بشركة الحسابات المتقدمة "أكت".. لجلسة 28 مايو الجاري.

وذلك لإتهام مسئول التخطيط بطلب نسبة 1 % من قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين والبالغ قيمتها مليون و319 الف و257 جنيها على سبيل الرشوة وأخذ منها مبلغ مليون و245 الفا و300 جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكرو سوفت للوزارة..بينما قدم باقي المتهمين بتقديم الرشوة والتوسط فيها.

وفور بدء الجلسة اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وافادت انه قد ورد اليها خطابا من مدير ادارة مصلحة السجون يفيد بتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواعي امنية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيدومدحت فاروق خاطر وبامانة سر سعيد عبد الستار.

وكشفت التحقيقات عن قيام مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.

Advertisements

وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتي من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 الف جنيه بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج.. وتوصلت التحريات الى انه في غضون الفترة من 2014 حتى 2017 قد تقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 الف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.

أقرأ ايضا: عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي باستكمال التحقيقات بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه، ونَدْب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى لبيان السبب المباشر الذي أدى إلى وفاته، وإذا ما كان بجثمانه أية إصابات وسبب وكيفية وتاريخ حدوثها ـ إن وجدت.

وأكد أنه تم أخذ عينة حشوية منه لبيان مدى احتوائها على أية مواد مخدرة أو مسكرة أو سامة أو كحولية من عدمه، وفي حالة وجودها بيان مدى تسببها في وفاته، ومدى جواز حدوث الواقعة وفق التصوير الذي أسفرت عنه التحقيقات حتى تاريخه، وكذلك بيان مدى صحة الإجراءات الطبية التي اتخذها الطبيبين اللذين وقعا الكشف عليه.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا من قطاع مصلحة السجون مساء اليوم الأول من شهر مايو الجاري بوفاة المتهم شادي حبشي ـ المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة العليا ـ بالعيادة الخاصة بسجن القاهرة بمنطقة سجون طرة، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وبانتقال النيابة العامة لمناظرة جثمان المتوفى لم يُعثر على أية إصابات ظاهرة فيه، وبسؤال الطبيب المنوب المكلف بسجن القاهرة يوم الواقعة؛ قرر بإخطاره فجر هذا اليوم بإعياء المتوفى، وبتوقيعه الكشف الطبي عليه تبين حُسن إدراكه وطبيعية معدلات علاماته الحيوية، بينما أعلمه الأخير بشربه خطأً كمية من الكحول ظهيرة اليوم السابق على وفاته، مُدعيًا إليه بعدم علمه قدرها واشتباهه في كون الزجاجة التي كانت معبأة فيها زجاجة مياه، وشعوره لذلك بآلام بالبطن، فأعطاه مطهرًا معويًا ومضادًا للتقلصات وأعاده لمحبسه لاستقرار حالته، وطالع ملفه الطبي فتأكد من عدم سابقة إصابته بأي أمراض مزمنة - وقد طالعت النيابة العامة صورة من الملف.