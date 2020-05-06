مصر | سقوط تشكيل عصابي بحوزتهم 100 طربة حشيش في مطروح

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي بحوزتهم 100 طربة حشيش في مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بمطروح لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عناصر تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص (" لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية") تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم على نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين بأحد الأكمنة المعدة لهم بطريق (مطروحالإسكندرية) بدائرة قسم شرطة الضبعة.. وبحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالى- 4 هاتف محمول) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1،300،000) واحد مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين بحوزتهما قطع يشتبه في أثريتها بالفيوم

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وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بمحافظة الفيوم وبحوزتهما بعض القطع يشتبه فى أثريتها بقصد الإتجار.

فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار الفيوم بالإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، قيام (شخصان مقيمان بالفيوم) بحيازة بعض القطع الأثرية وأخرى مقلدة وترويجها بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أسفرت عن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، حال ترويجهما لعدد (20) قطعة "يشتبه فى أثريتها" بياناتها كالتالى، عدد (16) قطعة لعملة ذهبية عليها نقوش مضغوطة من الجانبين، وعدد (2) جعران عليها كتابات هيروغليفية الأول بأبعاد (7 سم × 5 سم) والثانى بأبعاد (5 سم × 3 سم)، وعدد (2) تمثال لرأس آدمى ذات قاعدتين مذهبتين كلاهما بإرتفاع 10 سم وبأبعاد (11 سم × 6 سم).

بعرض القطع المضبوطة على مفتشى آثار المنطقة أفادوا بأثريتها، وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للقطع المضبوطة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 12 شخصا وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار بها.

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ببعض المحافظات، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط شخصين (عاطل وسيدة) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 5 قوالب لمخدر الهيروين وزنت 1.250 كيلو جرام – 15 قطعة مشغولات ذهبية – 6 طلقات خرطوش – مبلغ مالى – عدد 4 هاتف محمول – ميزان).