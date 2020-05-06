مصر | ضبط ٣٣ قطعة سلاح و١٠٩ قضايا مخدرات خلال ٢٤ ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط ٣٣ قطعة سلاح و١٠٩ قضايا مخدرات خلال ٢٤ ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٣٣ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٣١ متهما) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٣) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (١) طبنجة، (٢٦) فرد محلى، ٦٢) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٤٨) قطعة سلاح أبيض.
ضبط شخصين بحوزتهما قطع يشتبه في أثريتها بالفيوم
واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (٣) تشكيل عصابى ضما (٧) متهمين ارتكبوا (١٧) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ١٠٩) قضية مخدرات بحوزة (١١٦) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، عن ضبط (١٨) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (١٨) متهما لممارستهم أعمال البلطجة وعن مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، قامت بصبط (٢٠٤) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تمت إعادة ٧سيارات دراجة نارية).
وبخصوص مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط (١٧٢٤٩) مخالفة مرورية، وتمكنت فى مجال فحص السائقين، من فحص (٧١) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (٦) منهم.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.