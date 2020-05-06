مصر | ضبط ٣٣ قطعة سلاح و١٠٩ قضايا مخدرات خلال ٢٤ ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٣٣ قطعة سلاح نارى، ١٠٩ قضايا مخدرات وتنفيذ ٣٦١٨ حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٣٣ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٣١ متهما) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٣) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (١) طبنجة، (٢٦) فرد محلى، ٦٢) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٤٨) قطعة سلاح أبيض.

ضبط شخصين بحوزتهما قطع يشتبه في أثريتها بالفيوم





وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٣٦١٨) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (١٣٧) حكم جناية، (١٢٤٤٣) حكم حبس جزئى، (٢٧٥٠) حبس مستأنف، (٢٢٣٧٠) حكم غرامة، (٥٩١٨) حكم مخالفة.

واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (٣) تشكيل عصابى ضما (٧) متهمين ارتكبوا (١٧) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ١٠٩) قضية مخدرات بحوزة (١١٦) متهم، ضُبط خلالها الآتى: