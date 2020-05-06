مصر | بـ"كيلو وربع هيروين ومشغولات ذهبية".. ضبط عاطل وسيدة في الهرم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"كيلو وربع هيروين ومشغولات ذهبية".. ضبط عاطل وسيدة في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ"كيلو وربع هيرورين ومشغولات ذهبية".. أسقطت أجهزة الأمن عاطل وسيدة بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ووجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، أسفرت عن ضبط شخصين (عاطل وسيدة) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم.

وعُثر بحوزتهما على 5 قوالب لمخدر الهيروين وزنت 1،250 كيلو جرام، 15 قطعة مشغولات ذهبية، 6 طلقات خرطوش، مبلغ مالى، 4 هاتف محمول، ميزان، وبمواجهتهما اعترفا بما توصلت إليه التحريات وحيازتهما المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

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في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 20 متهما، من بينهم 19 اتجار، تعاطي، عُثر بحوزتهم 1305 جرام حشيش، 65 أقراص مخدرة، 490 جرام إستروكس، 40 جرام هيروين، 250 جرام بانجو، 130 جرام شادو، 120 جرام بودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط بندقية خرطوش بامب اكشن، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، طبنجة عيار 9مم.

وفي نفس السياق وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 41 متهم من بينهم 40 اتجار، تعاطي، عُثر بحوزتهم على 1315 جرام حشيش 425 أقراص مخدرة، 585 جرام إستروكس، 234 جرام هيروين، 250 جرام بانجو، 65 جرام شادو، جرام بودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 7 متهمين، 7 دفاع عن النفس، وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش بامب اكشن، 3 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، 2 طبنجة عيار 9مم، 3 بندقية الية عيار 7.62x39 مم، 120 طلقة مختلفة الأعيرة.