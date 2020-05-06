مصر | ضبط شخصين بحوزتهما 70 طربة حشيش في الغربية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بحوزتهما 70 طربة حشيش في الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالغربية وبحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الغربية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهما (70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين بحوزتهما قطع يشتبه في أثريتها بالفيوم

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بمحافظة الفيوم وبحوزتهما بعض القطع يشتبه فى أثريتها بقصد الإتجار.

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فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار الفيوم بالإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، قيام (شخصان مقيمان بالفيوم) بحيازة بعض القطع الأثرية وأخرى مقلدة وترويجها بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أسفرت عن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، حال ترويجهما لعدد (20) قطعة "يشتبه فى أثريتها" بياناتها كالتالى، عدد (16) قطعة لعملة ذهبية عليها نقوش مضغوطة من الجانبين، وعدد (2) جعران عليها كتابات هيروغليفية الأول بأبعاد (7 سم × 5 سم) والثانى بأبعاد (5 سم × 3 سم)، وعدد (2) تمثال لرأس آدمى ذات قاعدتين مذهبتين كلاهما بإرتفاع 10 سم وبأبعاد (11 سم × 6 سم).

بعرض القطع المضبوطة على مفتشى آثار المنطقة أفادوا بأثريتها، وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للقطع المضبوطة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 12 شخصا وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار بها.

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ببعض المحافظات، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط شخصين (عاطل وسيدة) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 5 قوالب لمخدر الهيروين وزنت 1.250 كيلو جرام – 15 قطعة مشغولات ذهبية – 6 طلقات خرطوش – مبلغ مالى – عدد 4 هاتف محمول – ميزان).