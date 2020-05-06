مصر | ضبط ٨٠١ مخالفة للظواهر السلبية والاجتماعية خلال ٢٤ ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط ٨٠١ مخالفة للظواهر السلبية والاجتماعية خلال ٢٤ ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطلعت أجهزة الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (801) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (963) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

فيما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (5589) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (154) قضية متنوعة.

وأسفرت جهودها عن ضبط (65) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (4) قضايا متنوعة.

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فيما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (7) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، مطبوعات).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 12 شخصا وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار بها.

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ببعض المحافظات، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط شخصين (عاطل وسيدة) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 5 قوالب لمخدر الهيروين وزنت 1.250 كيلو جرام – 15 قطعة مشغولات ذهبية – 6 طلقات خرطوش – مبلغ مالى – عدد 4 هاتف محمول – ميزان).

وأسفرت الحملات، من ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزته (عدد 6 قوالب لمخدر الهيروين وزنت 1،500 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول) بقصد الاتجار.

وتمكنت الحملات، من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (عدد 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول) بقصد الاتجار، كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (عدد 1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" - مبلغ مالى – هاتف محمول).