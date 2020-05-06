مصر | لتسولهم بأطفالهم.. القبض على 5 أشخاص في الدقي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لتسولهم بأطفالهم.. القبض على 5 أشخاص في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 5 أشخاص (4 سيدات لثلاثة منهن معلومات جنائية، عاطل) حال إستغلالهم لمجموعة من الأحداث في أعمال التسول بالطريق العام بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، وبرفقتهم (تسعة أطفال) يتراوح أعمارهم (بين 5 إلى 10 سنوات "أولاد المتهمين المشار إليهم").

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى إستغلال أولادهم وبعض الصبية فى أعمال التسول للإستفادة المادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال تفعيل الأمن الإجتماعي الذى يهدف لحماية الطفولة ومكافحة جرائم الأحداث والحد من الظواهر السلبية بالشارع المصري.

اقرأ أيضا...

حسم مسؤول بقطاع أمن الجيزة الجدل حول ما تم تداوله حول واقعة قتل سائق لزوجته بـ12 طعنة أمام مدخل العمارة سكنهما، لشكه في وجود علاقة بينها وبين صديقه، بمدينه 6 أكتوبر، إذ تبين أنه بعد وقوع مشاجرة بينهم داخل شقته، اشتد الشجار بينهم، على إثرها استل الزوج سكين، وتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته بطعنة بالبطن، وتمكن من الهرب قبل استكمال ضربه.