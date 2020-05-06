مصر | ضربات أمنية ناجحة لتجار المخدرات قبل عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربات أمنية ناجحة لتجار المخدرات قبل عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 12 شخصا وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار بها.

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ببعض المحافظات، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط شخصين (عاطل وسيدة) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 5 قوالب لمخدر الهيروين وزنت 1.250 كيلو جرام – 15 قطعة مشغولات ذهبية – 6 طلقات خرطوش – مبلغ مالى – عدد 4 هاتف محمول – ميزان).

وأسفرت الحملات، من ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزته (عدد 6 قوالب لمخدر الهيروين وزنت 1،500 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول) بقصد الاتجار.

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وتمكنت الحملات، من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (عدد 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول) بقصد الاتجار، كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (عدد 1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وأسفرت الحملات، في ضبط (شخصين) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما (عدد 62 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6.200 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول)، كما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات مسجلة") تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وبحوزتهما (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول).

وأسفرت الحملات من ضبط (ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات مسجلة) تخصصا فى الاتجار بمخدر الهيروين، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 550 جرام – عدد 2 دراجة نارية بدون لوحات - مبلغ مالى – سلاح أبيض - عدد 2 هاتف محمول).