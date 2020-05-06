مصر | تقرير مفتش الصحة يكشف سبب وفاة طفل سقط في ترعة بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تقرير مفتش الصحة يكشف سبب وفاة طفل سقط في ترعة بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرير مفتش الصحة كشف عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة طفل لقى مصرعه غرقا إثر سقوطه بترعة الزمر، بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد أحمد كامل مأمور قسم شرطة العمرانية، بتلقيه بلاغًا بسقوط طفل بترعة الزمر بنطاق القسم.

بدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، رفقتهم قوة من قسم شرطة العمرانية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث القسم، وتم فحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، وسؤال شهود العيان، حيث تبين أنه حال لعبه بطيارة ورق، انزلقت قدماه بالترعة، وسقط بالترعة، ولدي محاولة أحد سكان المنطقة من انتشال جثته قبل وصول القوات، غرق هو الآخر.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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"القطار خبطه".. تحولت جثة شاب ثلاثيني العمر، لاشلاء إثر اصطدامه بقطار حال عبوره شريط السكة الحديد، بمدينة الحوامدية، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب إثر اصطدامه بقطار حال عبوره شريط السكة الحديد بنطاق القسم.

انتقل المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر والقوة المرافقة لهما إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية، ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى أن المتوفي عبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وأثناء ذلك تصادف مرور أحد القطارات، وصدمه مما أسفر عن مصرعه، وتحول جثته لاشلاء.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.