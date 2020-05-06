مصر | بعد مشاجرة مع جاره.. مقتل شاب بسلاح أبيض في العياط

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد مشاجرة مع جاره.. مقتل شاب بسلاح أبيض في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"بعد مشاجرة مع جاره".. لفظ شاب أنفاسه الآخيرة داخل مستشفي القصر العيني، متأثرا بإصابته بجرح طعني بجسده، إثر التعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض بقرية الجملة، التابعة لمركز العياط، جنوب الجيزة، وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على المتهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بقرية الجملة، نطاق المركز.

بدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابساتها وظروفها ودوافعها، وضبط مرتكبيها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة "رجب.ص"، بجرح طعني بالجسد، نقل على إلر ذلك إلى المستشفي لتلقى العلاج، لكنه توفي متأثرا بإصابته.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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"ضرب ابنه على وشه وقتله بمطواة".. هكذا أنهي صاحب صالة جيم ثلاثيني العمر، حياة حارس عقار ستيني العمر، داخل الجراج عمله، بشارع الجمهورية، بمنطقة كفر طهرمس، التابعة لحي الهرم، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفي بولاق الدكرور العام، بوصول "جمال.م.س"، 64 سنة، حارس عقار، جثة هامدة متأثرا بإصابته بطعنات بسلاح أبيض، إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد سكان العقار حراسته.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الجريمة، برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة وسماع أقوال شهود العيان، تبين أن " عمرو.أ"، 36 سنة، صاحب صالة جيم، أرسل نجل المجني عليه لشراء متطلبات له، ولدي تأخره صفعه على وجهه، ما أثار حفيظة والده.

وبينت التحريات الأولية أن المتهم تشاجر مع المجني عليه بالجراج سكنه وعمله، وتعدى عليه بالسب والشتم، ثم سدد طعنات بجسده، بسلاح أبيض (مطواة)، محدثًا إصابته، وفر هاربا.

حاول نجل المجني عليه إنقاذ والده، فأسرع بنقله بتوك توك قيادته، إلى مستشفي بولاق الدكرور، لكنه توفي فور وصوله المستشفي.

وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة المجني عليه، بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.