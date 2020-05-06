أخبار مصر | حزب المؤتمر: مصر لديها قوة بحرية قادرة على منع أي تهديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حزب المؤتمر: مصر لديها قوة بحرية قادرة على منع أي تهديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، بالتهنئة لمصر وشعبها والرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة بانضمام الغواصة إس 43 للقوات الجوية، مؤكدا أن هذه الغواصة لديها القدرة على تأمين التشكيلات البحرية وهى من أقوى الغواصات الهجومية على مستوى العالم وقادرة على الاشتباك من مسافات بعيدة وتضم كل أنواع التسليح ووسائل استشعار فائقة التقدم.

وأكد " صميدة " فى بيان له اصدره، اليوم الأربعاء، أن مصر أصبح لديها قوة بحرية قادرة على منع أي تهديد خاصة أن الغواصات لها طابع خاص لأنها سلاح مهم هجومي وقوي وهذه الغواصة إضافة قوية للأسطول المصري، مشيرا أننا لدينا قوات بحرية من أقوي القوات في شرق البحر المتوسط وهي بفضل جهود القيادة السياسية كما أن القطع التى تضاف تعد إضافة للقوات المسلحة.

يُذكر أن الغواصة المصرية الجديدة إس 43 من طراز (2091400) ووصلت أمس إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية.

وتعد الغواصة الجديدة من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم، ومزودة بأنظمة تتحكم فى إطلاق الطوربيدات وهى من إنتاج شركة "تيسين كروب"Thyssen Krupp الألمانية، ضمن صفقة غواصات وقعتها مصر مع ألمانيا تضم 4 غواصات.

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وتعد هذه الغواصة الثالثة من أصل أربع غواصات ألمانية تعاقدت عليها مصر عام 2014 تعزيزا لقدراتها الدفاعية، وكفائتها القتالية، ولتحقيق الأمن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط.

وتمثل الغواصة "إس 43" مع مثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، مما سيساهم في رفع تصنيفها عالميا، وقد تم تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة علي الغواصة في وقت قياسي، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا.

وتعتبر الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم، حيث لديها القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن، كما أنها تقوم بزراعة الألغام البحرية، واستهداف المواقع البرية الساحلية، ولها دور مهم فى مرافقة وحماية حاملات الطائرات.

وتستطيع الغواصة الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى، وتبلغ سرعتها تحت الماء 40 كيلو مترساعة، وتغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء، وتضم الغواصة ثمانى أنابيب طوربيد، ومخزن يسع 14 طوربيدا مزود بأحدث أنظمة الملاحة والإتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.