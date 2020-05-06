أخبار مصر | التعليم: بدء المرحلة الثانية من امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم: بدء المرحلة الثانية من امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم إنها تتابع عملية سير الامتحانات الالكترونية حيث انطلقت منذ قليل المرحلة الثانية من امتحانات الصف الاول الثانوي وهي في الفترة من ١٢ ظهرًا حتي ٣ عصرًا.

وكان قد أدى 571 ألفًا و638 طالبطالبة بالصف الثاني الثانوي، أمس الثلاثاء، امتحان مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثالث أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 20192020، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وبلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.64%، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالبطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https:stream.moe.gov.eg

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https:thaneduone.emis.gov.egattend-complain

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