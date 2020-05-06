أخبار مصر | التضامن: غدا بداية الصرف للشريحة الثالثة من أصحاب المعاشات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: غدا بداية الصرف للشريحة الثالثة من أصحاب المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص سير عملية صرف معاشات شهر مايو على مدار ساعات اليوم.

وقد أشار تقرير غرفة العمليات إلى انتظام عمليات صرف المعاشات أمس الثلاثاء في أول ايام صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه فأقل؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء الثلاثاء الموافق الخامس من مايو عدد 3.94 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 4.29 مليار جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 368 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 367 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 1.99 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.30 مليار جنيه، بالإضافة 1.58 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.62 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية " " ATM اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق الاول من مايو، على أن يتم بداية من الاحد صرف المعاشات المحولة على البنوك، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر.

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- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الثلاثاء والاربعاء الموافق ( 5-6 ) من شهر مايو.

- اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الخميس والسبت ( 7 – 9 ) مايو.

- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 10 مايو.

-فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الاحد الموافق 10 مايو.