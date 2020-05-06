أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن تحديث طرق الري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن تحديث طرق الري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الري الموارد المائية، بشأن سياسة الحكومة نحو تأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر والتى تشمل الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل، وتحديث طرق الري ومساعدة الفلاحين على استخدامها.

وأكد غلاب في بيان، اليوم الأربعاء، علي أنه لا يخفي علي أحد الجهود المخلصة والصادقة من الدولة المصرية، تجاه ملف المياه والتعاطي معه بكافة السبل والأفكار التى تعزز من وجود المياه وزيادتها والتغلب علي إشكالياتها، وهو ما يلقي اهتمام بكافة مستويات القيادة السياسية في مصر.

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ولفت عضو مجلس النواب إلي أن حكومة المهندس مصطفي مدبولي تتحدث بشكل مستمر عن المصادر البديلة للعجز المائي علي كافة المستويات، وأيضا مواجهة ما يتم من إهدار سواء من خلال العناصر البشرية أو من إطارات الترع والبنية التحتية المائية، وما تشهده من تسربات كثيرة تمثل إهدار للمياه، وبالتالي تعمل علي مواجهة ذلك من خلال رؤي وأفكار متعلقة بتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر والتى تشمل الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل.

فى السياق ذاته أكد علي أن تبطين وتغطية البنية المائية التحتية يمثل مشروع قومي للدولة المصرية ووفق الخطة التى تم وضعها من المنتظر أن يتم الانتهاء منها خلال 10 سنوات، تأهيل وتبطين حوالى 20 ألف كيلومتر، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رأي ضرورة أن يتم الانتهاء من ذلك خلال عامين فقط، من أجل توفير ما يقرب من 5 مليار متر مكعب مياه، ومن ثم يكون الأمر في حاجة لخطة وسياسة واضحة من الحكومة لتطبيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليستفيد الجميع من هذه الخطوة الإيجابية.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن التطبيق والتنفيذ المنتظر من وزارة الري لابد أن يكون وفق سياسة واضحة، ومعلنة خاصة أن الترع والمصارف منتشرة بجموع أنحاء الجمهورية، ومن ثم مراعاة ظروف كل محافظة وقرية والتى تختلف من مكان لآخر خاصة المنتشر بها وسط الأراضي الزراعي وأيضا الأراضي الأخري بالمناطق الرملية.