أخبار مصر | برلماني يطالب بحملة توعوية عن كورونا أكثر انتشارا وفعالية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بحملة توعوية عن كورونا أكثر انتشارا وفعالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بتدشين حملة توعوية مكثفة لتعزيز مسئولية المواطن فى حماية نفسه وحماية الوطن من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع دخول معدل الإصابات بفيروس كورونا لمرحلة الذروة وتسارع وتيرة تفشيه، موضحًا أنه يجب رفع الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإلا سوف تدخل مصر في مرحلة خطيرة نفقد فيها القدرة على السيطرة على الوضع الصحي.

وأوضح طلعت في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذه الحملة التوعوية لا يجب أن تقتصر على وسائل الاعلام فقط، بل يجب أن تخاطب الشباب من خلال السوشيال ميديا، فضلًا عن تعليق لافتات في كل المؤسسات الحكومية وغيرها ولصق منشورات توعية على الأبنية والمنازل وفي الميادين العامة لحث المواطنين على إتباع الإجراءات الوقائية وتحذيرهم من مخاطر هذا المرض، خاصة بعد التحركات الخاصة بإعادة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي.

وأكد، أن الفترة القادمة سوف تشهد حالة من الانفتاح وعودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي وهو ما يتطلب معه توعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وتجنب الزحام والتكدس وغسل اليدين بشكل منتظم، وذلك لأن الفيروس قد يكون موجودًا لدى شخص من دون ظهور أعراض المرض عليه وينقله لشخص آخر فيتسبب في وفاته، مضيفًا أن تخفيف الإجراءات الاحترازية دون وعي مجتمعي قد يؤدي لتدهور كبير وزيادة أعداد المصابين.

واختتم النائب، بالتأكيد على أن الفترة الماضية شهدت ممارسات خاطئة وتجمعات لا داعي لها من البعض وإصرار على التهاون بكورونا وهو ما ترتب عنه زيادة عدد الإصابات والوفيات، مبينًا أن مصر تمر بمرحلة صعبة ويجب على جميع المواطنين التكاتف لتمر الأزمة بسلام.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.