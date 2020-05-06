أخبار مصر | برلماني: وسائل التواصل سمحت بتعدد أساليب النصب باسم كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: وسائل التواصل سمحت بتعدد أساليب النصب باسم كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تعدد عمليات النصب من قبل بعض الأشخاص الذين يحاولون استغلال الأزمة الصحية التى يمر بها العالم، لتحقيق مكاسب اقتصادية.

وأوضح متولي في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه تتعدد الأساليب التى يتم توظيفها لتنفيذ عمليات النصب على المواطنين، ولعل آخرها النصب علي وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار صفحات وهمية على "السوشيال ميديا" تدعي أنها فرق طبية تنتحل صفات فرق طبية للمرور على المنازل لإجراء الكشف على المواطنين وإجراء تحاليل لفيروس كورونا مقابل الحصول علي مبلغ قدره 500 جنيه للتحليل الواحد، ورصدت الأجهزة المعنية في هذا الصدد، 123 صفحة على مستوى الجمهورية لشركات وهمية تدعى تطهير وتعقيم المنازل ضد الفيروس المستجد وتم التعامل معها.

وأشار إلي انتشار عروض لعدد كبير من الشركات المتخصصة في إبادة الحشرات على مواقع التواصل الاجتماعى، بدعوى قدرتها على تعقيم المنازل والشركات والسيارات والعقارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الإعلان عن عروض لتخفيض أسعار التعقيم للوقاية من الفيروس

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه ظهر عدة أرقام ساخنة، ادعى أصحابها أنها تابعة لوزارة الصحة المصرية، وقاموا بالإعلان عنها فى عدة قنوات فضائية مجهولة بمقابل مادى، لخداع المواطنين، مطالبا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف عمليات النصب على المواطنين.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.