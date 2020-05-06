أخبار مصر | 450 مصريا عالقا بالكويت يغادرون إلى القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 450 مصريا عالقا بالكويت يغادرون إلى القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لليوم الثاني على التوالى، يواصل الجسر الجوى بين الكويت والقاهرة، لنقل ما يقارب 450 مصريا عالقا فى الكويت، على متن ثلاث رحلات جوية لشركة الخطوط الجوية الكويتية، وتضم كل رحلة من الرحلات الثلاث نحو 150 راكبا، تم نقلهم بواسطة حافلات من مراكز الإيواء المخصصة لهم، إلى مطار الكويت الدولى، وذلك قبل موعد طائرتهم بنحو ست ساعات كاملة.

وخضع جميع المصريين المسافرين للعديد من الإجراءات الوقائية في مطار الكويت الدولى، بداية من قياس درجة الحرارة قبل دخولهم على أبواب المطار، مرورا بتعقيمهم عبر بوابة الدخول، ثم اصطفافهم في صفوف انهاء اجراءات السفر بمسافات لا تقل عن متر بين كل مواطن والآخر، انتهاء بعملية تعقيم حقائبهم قبل شحنها على كل طائرة؛ وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان الجسر الجوي بين الكويت والقاهرة، والمخصص لنقل المصريين العالقين، قد انطلق أمس الثلاثاء، من خلال تسيير رحلتين على متن شركة مصر للطيران، نقلتا نحو 580 من العالقين، من بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال وكبار السن.