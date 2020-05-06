أخبار مصر | "مياه أسيوط" تدفع بـ25 "كابينة تعقيم" للوقاية من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "مياه أسيوط" تدفع بـ25 "كابينة تعقيم" للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن توفير عدد (25) «كابينة تعقيم» من إنتاج مصنع حلوان الحربي 999 للآلات والمعدات، وذلك بمقار العمل بشركة مياه أسيوط، وذلك للحفاظ على سلامة العاملين والمتعاملين مع الشركة وفي إطار الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن كابينة التعقيم عبارة عن جهاز يستخدمه الأفراد قبل دخولهم إلى المباني المختلفة، لتعقيم هؤلاء الأفراد ويشمل الأيدي والملابس والأجزاء الظاهرة من الجسم للتخلص من أي ميكروبات أو بكتيريا أو فيروسات، وذلك قبل الدخول إلى المباني لضمان عدم نقل العدوى بفيروس كورونا.
وأكد رئيس شركة مياه أسيوط، أنه سيتم تغطية جميع المراكز التابعة للشركة بأسيوط والوادي الجديد وجميع مراكز خدمة العملاء والمحطات الكبرى والدواوين العامة على مستوى الشركة، مع تدعيم أى مبنى يتبع الشركة ويضم ما يقرب من 50 موظفا بكابينة تعقيم.
وأشار إلى أن قطاع المياه والصرف بالوادي الجديد من ضمن المستهدف سواء في عمليات التعقيم أو الأجهزة المستخدمة تنفيذًا لخطة مجابهة انتشار الفيروس، مضيفًا أنه تم البدء بالفعل في تصنيع " كابينة تعقيم " بالجهود الذاتية بشركة مياه أسيوط، من خلال بعض المبادرات.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.