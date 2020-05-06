شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر بخير طالما فيها أمثالك يا رضا».. قصة «الدينامو الصامد» بمستشفى العزل بقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسطر العاملون في مستشفيات العزل المختلفة على مستوى الجمهورية، بمختلف مسمياتهم الوظيفية، من أطباء وتمريض وفنيين وعمال وإداريين، قصص بطولات في مواجهة فيروس كورونا اللعين، تكتب بماء من ذهب.

واحدة من هذه القصص بطلها رضا عرفات، رئيس قسم الصيانة والأجهزة الطبية بمستشفى الحجر الصحي بقها محافظة القليوبية، والذي يطلق عليه زملاؤه بالمستشفى «الدينامو الصامد على خط المواجهة»، حيث أكمل عمله في المستشفى ٤٥ يوما بلا انقطاع داخل العزل بهمة وثبات وحيوية وبدون أي بديل يتشارك معه مهامه المتعددة والصعبة.

يقول زملاؤه: «تجده بين كل الغرف والأدوار يساعد الكل ولا يتأخر عن أحد، وصاحب أفكار جميلة للدعم النفسي ويلبي حاجات المرضى ويرفه عنهم، له بصمة مع كل جروب، ونذر نفسه خادما للزملاء وللمرضى، إلى جانب دوره المهم ومهامه الأساسية في صيانة أجهزة المستشفى»، مشيرين إلى أنه ضحى بوقته من أجل مهمة إنسانية عظيمة، وتحمل فراق الأهل والأولاد من أجل هدف أسمى، وهو أن يرى مصر فتية آمنة بدون مرض أو ضرر، كما أنه لكثرة مهامه سمى بـ«الدينامو».

وكتبت صفحة المستشفى على الفيس بوك عن «رضا»: «مصر بخير طالما فيها أمثالك يا رضا، #مستشفي_قها_للحجر_الصحي#فيها_رضا».

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.