شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للطرق والكباري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (46) وغير العادية رقم (47) للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البري.

وتم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 45 بتاريخ 3/11/2019 وعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمركز المالي والقوائم المالية والتصديق على المركز المالي للشركة خلال العام المالي المنتهي في 30/6/2019 وكذلك عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية وقائمة الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن المدة من 1/7/2018 الي 30/6/2019، بالإضافة إلى عرض تقرير متابعة وتقييم الأداء عن العام المالي 2018/2019.

بدأت الجمعية باستعراض اللواء عادل ترك، رئيس الشركة القابضة، التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للنهوض بها والاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للشركات التابعة في تطوير وتحديث تلك الشركات، مشيرا إلى أن وزير النقل قدم كل الدعم للنهوض بالشركات خلال الفترة الماضية.

وأكد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة طبقا للمواصفات القياسية مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة.

كما أكد الوزير على ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين والصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة، خاصة معدات إعادة التدوير للرصف القديم (FDR).

مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة، خاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف، خاصة في أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال، كما أشار الوزير إلى عقد اجتماعات دورية مع رئيس وقيادات الشركة القابضة لمتابعة تنفيذ خطة التحديث والتطوير الخاصة بها وبالشركات التابعة.

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