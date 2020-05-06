شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 10 حالات جديدة من مصابي كورونا بـ«عزل إسنا».. والحصيلة ترتفع لـ272 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى العزل بإسنا، عن خروج ١٠ حالات من المتعافين بفيروس كورونا، بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية التي تم سحبها منهم، وعمل الأشعة المقطعية على منطقة الصدر، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٢٧٢ حالة بالمستشفى، بينهم إحدى السيدات الحوامل التي وضعت تحت إشراف طبي كامل بالمستشفى.

وصرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، بأنه تم، اليوم، الأربعاء، خروج عدد ١٠ حالات من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، من مستشفى إسنا التخصصي، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى والتي جاءت نتائجهم سلبية، مشيرة إلى قيام إحدى المتعافيات بتسمية رضيعتها رضا تيمنا باسم رضا التوني بقسم التمريض، مؤكدة أن جميع العاملين سعدوا بذلك، مؤكدة شكرها على مجهودات الفريق الطبي وتقديم الدعم النفسي والطبي لجميع المرضى.

كما قدمت مدير المستشفى تهانيها للمتعافين، مؤكدة أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد وإخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابي كورونا وزيادة أعداد المتعافين.

فيما توجه المتعافون بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين على التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فيها لزيادة الحرص وتفادى الإصابة بالمرض.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت الثلاثاء عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.