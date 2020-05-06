شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر»: المستلزمات الطبية تكفينا 3 أشهر.. والوزارة دعمتنا بـ5 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن توافر مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية والوقائية داخل المخازن التابعة لصحة الأقصر يكفي لأكثر من 3 أشهر قادمة.

وأكد أن «المحافظة لا تعاني أو تشكو من نقص المستلزمات الطبية وأنه تم جلب جميع المستلزمات والأدوات التي تحتاجها المستشفيات والمؤسسات الصحية بالمحافظة قبل بدء ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا بقيمة أكثر من 5 ملايين جنيه كدعم من وزارة الصحة للمحافظة وبتوجيهات من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد».

وأوضح خلال تفقده لمخازن المستلزمات الطبية التابعة للمحافظة أنه توجد كميات كبيرة من الماسكات الطبية «الكمامات» وبدل العزل الوقائية، والقفازات وكميات كبيرة من المطهرات، بالإضافة إلى الأدوات الطبية المستخدمة في المستشفيات والمؤسسات الطبية.

ووجه خلال متابعته للأرصدة المتبقية من المستلزمات الطبية بحسن توزيع هذه المستلزمات على المؤسسات الطبية وسد النقص أو العجز في أي مستشفي، محذراً من التقصير أو التخاذل في توفير جميع احتياجات المستشفيات خاصة «العزل» وإحالة مسؤولي المخازن للتحقيق في حالة التأخر عن دعم المستشفيات، مطالبا بتحقيق عدالة في التوزيع بما يضمن توفير وتدبير متطلبات كل مؤسسة صحية بالمحافظة.