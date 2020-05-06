شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال قائد القوات البحرية بعد وصول الغواصة «S-43» إلى قاعدة الإسكندرية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، أثناء الاحتفال بوصول الغواصة (S-43) من طراز (209 / 1400) إلى قاعدة الإسكندرية، أن القوات البحرية ستظل على العهد دائماً في حماية حدود وسواحل مصر ومصالحها الاقتصادية، موجهاً الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية.

كانت الغواصة الألمانية الصنع قد وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، أمس، قادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا، بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كم خلال 20 يوماً بطاقمها المصرى، وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014 تعزيزاً لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية ولتحقيق الأمن البحرى وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والذى يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين القوات البحرية المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء.

تعد الغواصة (S-43) مع مثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما سيساهم في رفع تصنيفها عالمياً، وقد تم تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسى وفقاً لبرنامج متزامن بكلاً من مصر وألمانيا حيث تم تدشينها في مايو 2019.

وتعتبر الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم حيث لديها القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن، كما أنها تقوم بزراعة الألغام البحرية، واستهداف المواقع البرية الساحلية ولها دور مهم في مرافقة وحماية حاملات الطائرات، وتستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى وتبلغ سرعتها تحت الماء 40 كيلو مترا / ساعة وتغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء، وتضم الغواصة ثمانى أنابيب طوربيد ومخزن يسع أربعة عشر طوربيدا مزودا بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.

حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات البحرية وقادة لواء الغواصات السابقين وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطنى محافظة الإسكندرية .

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