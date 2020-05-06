شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا، الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، نتيجة استقرار سعر الخام عالمياً.

وأوضح «رزق» في تصريح لـ«المصري اليوم» أن أسعار الذهب اليوم سجلت 1702 دولار للأونصة، عالمياً، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية 743 جنيها، بينما سجل «عيار 18» 635 جنيها، وسجل «عيار 14» 495 جنيها، فيما سجل سعر جنيه الذهب 5960 جنيه.

كانت أسعار الذهب قد انخفضت أمس، حيث طغت تحركات من جانب بعض الدول لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، على مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين وقلصت الإقبال على الذهب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1700.14 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينيتش، في حين هبط في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 1706.10 دولار للأونصة.

وانضمت إيطاليا والولايات المتحدة لمجموعة من الدول التي خففت إجراءات العزل الاثنين لإعادة الحياة لاقتصاداتها.

ولكن يظل المستثمرون قلقين إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع تفشي فيروس كورونا.

وارتفع الذهب الذي يعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، بنسبة 18% العام الماضي نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

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وكسب الذهب أيضا 12% منذ بداية العام مع إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قرب الصفر، وضخ تريليونات الدولارات كتمويل عاجل للأسواق المالية في الولايات المتحدة.

بالإضافة للولايات المتحدة، فقد تبنت بنوك مركزية ودول أخرى إجراءات مماثلة لتحفيز الاقتصادات التي تضررت جراء الفيروس.