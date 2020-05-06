شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور 6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، الأربعاء، ظهور 6 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، بينهم 4 مصابين بمركز العدوة، ومصاب بمركز بني مزار، وآخر بمركز المنيا، حيث تم حجز المصابين داخل مستشفيات الحميات، لحين نقلهم إلى مستشفيات أو أماكن الحجر الطبي للعلاج.

في سياق متصل، أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي تحويل 11 مصابًا بـ«كورونا» إلى المدينة الجامعية بأسيوط، لاستكمال العلاج، واستمرار 118 مصابًا داخل المستشفى بأقسام العزل والرعاية للعلاج.

من جانبه، قال الدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الصحة بالمنيا، في تصريحات صحفية، إن عمليات التعقيم للمنشآت الحيوية والشوارع والميادين ومناطق ظهور الإصابة مستمرة.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.