شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تنفيذ خطة لتطوير وتجميل الشوارع وخلق محاور مرورية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جاري تنفيذ خطة المحافظة التي وضعت تحت إشراف لجنة متخصصة، وفقًا لرؤية تستهدف تطوير وتجميل الشوارع والميادين والمداخل والمخارج الرئيسية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لإظهار الطابع الجمالي والحضاري للمدن، والحفاظ على المعالم التراثية للمباني والميادين فضلاً عن توسعة الشوارع الرئيسية وإقامة المتنزهات والحدائق وخلق محاور مرورية جديدة لإيجاد سيولة في حركة السيارات وعبورالمواطنين، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دفع عجلة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات الخدمية المختلفة، وعدم تعطلها أوتوقفها جراء القرارات التي تم اتخاذها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وكلّف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتقديم كافة التسهيلات وسبل التعاون مع الجهات المنفذة لأعمال التطوير والتجميل، ورفع كفاءة المحاور والطرق والميادين الرئيسية للإنتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة اليومية ودهان البلدورات وتشجير المداخل الرئيسية، والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية لإيجاد السيولة المرورية بالطرق والشوارع الرئيسية لاستعادة الوجه المضئ للمحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية أن رئاسة مركز ومدينة فاقوس، تقوم بمتابعة تنفيذ أعمال إنشاء حائط ساند على جسر أيمن بحر فاقوس والمسند أعماله إلى مديرية ري شرق الشرقية بتكلفة مليون و٧٥٠ ألف جنيهًا، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري ٢٠٢٠/٢٠١٩، وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والمدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٠/٢٠١٩، والتي شملت رصف شوارع حي أبوصيام ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالمدينة بتركيب بلاط الانترلوك بها.

وأضاف أنه جاري استكمال رصف عدد من الشوارع بمركز ومدينة أبوحماد، بتكلفة إجمالية تصل إلى ١٢ مليون جنيهًا، بالإضافة إلى تطوير وتجميل مدخل المدينة بدء من عزبة رجب حتى المدرسة الثانوية بتكلفة تقدر بـ١١ مليون و٥٠٠ ألف جنيها، كما تقوم رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بمتابعة استكمال أعمال رصف شارع مصطفى كامل والمسند تنفيذه لمديرية الطرق والكباري، بتكلفة إجمالية ٩ مليون و٩٩٩ ألف، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، حيث وصلت نسبة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ٨٠٪ وذلك طبقًا للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال لتيسير الطريق الرئيسي بالمدينة أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أعمال التطوير في الشرقية

أعمال التطوير في الشرقية

أعمال التطوير في الشرقية

أعمال التطوير في الشرقية

أعمال التطوير في الشرقية