شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يتسلم تجديد شهادة الجودة 9001 بعد اعتمادها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الأربعاء، شهادة الجودة والاعتماد إيزو 9001- 2015 من مؤسسة AGA التابعة لشركة سوكوتيك الانجليزية الفرنسية وبعد اعتمادها وتسجيلها في هيئة UKAS بانجلترا.

وقام بتسليم الشهادة الدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، وذلك بحضور سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة للشؤون الإدارية.

من جانبه وجه الدكتور جمال السعيد التهنئة للعاملين بالجامعة على هذا الانجاز الذي تحقق من خلال العمل بروح الفريق الواحد وجماعيه الأداء والذي جعل جامعة بنها في صدارة الجامعات التي حصلت على تجديد شهادة الجودة.

يذكر أن منح الشهادة الدولية لجامعة بنها تم بناء على نتائج زيارة تقييم نظام الجودة الإدارية بالجامعة بواسطة مؤسسة AGA لتابعة لشركة سوكوتيك الانجليزية الفرنسية حيث أوصي فريق التقييم في نهاية الزيارة في ١٧ مارس الماضى بمنح جامعة بنها شهادة الايزو9001- 2015 لمدة ثلاث سنوات.