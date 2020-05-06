شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد:ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة اليوم ولمدة 72 ساعة وتراجع نشاط الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فترة عدم الاستقرار التي تعرضت لها البلاد انتهت بعد أن شهدت أغلب الأنحاء انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح على اغلب الأنحاء أمس الثلاثاء أدت لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية انتهت، وانه اعتبارا من اليوم الأربعاء تهدأ نشاط الرياح وتتكون الشبورة على الطرق وتشهد البلاد ارتفاع طفيف وتدريجى في درجات الحرارة لمدة 72 ساعة المقبلة .

وشهد أمس الثلاثاء، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث شهدت البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى، كما شهدت أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على السواحل الشمالية، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء .

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كما شدت البلاد ليلا نشاط للرياح وطقس بارد على القاهرة والوجه البحرى ، ونشاط رياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة وطقس بارد على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.