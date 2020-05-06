شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى: امتحان الجغرافيا تضمن جزئيات متشابهة فى الإجابة وخاطبت الفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد طلاب بالصف الأول الثانوى العام، أن امتحان مادة الجغرافيا تضمن جزئيات وأسئلة الإجابة عنها متشابهة فى حد كبير مع بعضها وتحتاج إلى تفكير وتركيز، موضحين أنها خاطبت الفهم، وأن مستوى الأسئلة فى مجملها مقبول ولكن تحتاج لطالب فاهم للمقرر الدراسى.

من جانبها قالت مصادر مسئولة، بالوزارة، إن الأسئلة وفق سياسة التقييم الجديد واعتمدت على الفهم ولم تتلقى غرفة العمليات أى شكاوى من صعوبة الأسئلة.

وكانت المجموعة الأولى من طلاب الأول الثانوى بدأت صباح اليوم أداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا على التابلت من المنزل، حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى

https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

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ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".