شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تنظيم إيراد نهر النيل تجتمع لتحديد الموقف المائى لموسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة عبر خاصية الفيديو كونفرانس وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه

وكلف عبد العاطى بمتابعة زراعات الأرز بصفة دورية من خلال صور الأقمار الصناعية، والتى تتميز بالدقه العالية، مطالبا المزارعين بالإلتزام بالمساحات التى حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام، من منطلق الحفاظ على المياه من الهدر وترشيد إستخدامها وتعظيم الإستفادة منها فى ظل محدوديتها.

وأكد عبد العاطى على استمرار وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة.

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وكلف قطاع الرى المهندسين بالادارات والتفاتيش والهندسات بالمرور الدائم والتأكد من حالة شبكات الري على الطبيعة، وحسم شكاوى نقص المياه، وكذلك التأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية وأى معدات أخرى بالادارات العامة،علي ان يتم ابلاغ الوزارة عن حالة الجسور، اولا باول، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.

الجدير بالذكر أن وزارة الرى أعدت خطة للتعامل مع موسم الصيف، يأتى فى مقدمتها زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان لمواكبة الاحتياجات المائية حتى يصل ذروته فى منتصف شهـر مايو، وكذلك التنسيق بين أجهزة الوزارة لصيانة المجارى المائية و وتطهير الترع لاستيعاب التصرفات القصوى ومداومة المرور ومتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولاً بأول لإمكان اتخاذ اللازم.