شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تكثف إجراءاتها الوقائية من فيروس كورونا بتطهير حديقة حيوان الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات ، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات من التقلبات الجوية وخاصة حديقة الجيزة التي تعد اكبر الحدائق من حيث المساحة او اعداد الحيوانات.

وتعد حديقة الحيوانات يالجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية ، والتي تأسست عام 1891، هي اكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالي 80 فدان، ويوجد به حاليا حوالي 4800 حيوان وطائر.

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، في تصريحات لـ " الخليج 365 "، إنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية داخل حدائق الحيوان دوريا لحمايتها من فيروس كورونا خاصة حيوان الجيزة التي تعد اكبر الحدائق من حيث المساحة او عدد الحيوانات من خلال برنامج التعقيم والتطهير واستخدام الكلور لرش الطرقات والشوراع بحديقة حيوان الجيزة ، والمياه والصابون للتطهير خاصة بيوت الشمبانزى.

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وأضاف " رجائى " ، أنه يتم اتباع كافة الخطوات الحماية داخل حدائق الحيوان ، لافتا الى أن أطباء الحديقة يبذلون جهد كبير سواء من حيث المتابعة الدورية للحيوانات والوقاية ، مشيدا بدور عمال الحديقة الذين يبذلون جهد كبير في أعمال تطهير الطرقات ومشيات حديقة الحيوان ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ، مؤكدا أن التعقيم بأسس سليمة هو أمر فى غاية الأهمية بطريقة لا تؤثر على الحيوانات وذلك عن طريق اختيار أيام مشمسة لسهولة جفاف المطهرات بصورة سريعة.

وقالت الدكتورة مها صابر مدير حديقة حيوان الجيزة ، في تصريحات لـ " الخليج 365 " ، إن الأجهزة الفنية داخل حديقة حيوان الجيزة تقوم دوريا باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقاية من خلال أعمال تطهير باستخدام المواد المطهرة بمختلف المواقع لرش الاسياخ الحديدية وجدران مبايت الحيوانات والطيور ومنها بيت السباع والشمبانزي وحديقة حيوانات الطفل، وهناك إجراءات دورية لضمان نظافة حديقة الحيوان بالجيزة من التداعيات المناخية ، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا.

فيما تواصل حديقة حيوان الجيزة ، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل الحديقة فى حالة المناخ المتغير ، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأراضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، إضافة إلى عمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور من العاصفة الترابية، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق .