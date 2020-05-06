شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: دعم الشركة القابضة للطرق والكبارى وشركاتها بأحدث المعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (46) وغير العادية رقم (47) للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، حيث تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 45 بتاريخ 3/11/2019 وعرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والمركز المالي والقوائم المالية والتصديق على المركز المالي للشركة خلال العام المالي المنتهي في 30/6/2019 وكذلك عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية وقائمة الدخل وتقرير مجلس الادارة عن المدة من 1/7/2018 الي 30/6/2019 بالاضافة الى عرض تقرير متابعة وتقيم الاداء عن العام المالي 2018/2019.

بدأت الجمعية العمومية باستعراض اللواء عادل ترك رئيس الشركة القابضة التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للنهوض بها والاستغلال الامثل للاراضي المملوكة للشركات التابعة في تطوير وتحديث تلك الشركات مشيرا الى أن وزير النقل قدم كل الدعم للنهوض بالشركات خلال الفترة الماضية.

وأكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة طبقا للمواصفات القياسية مع استمرار اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة.

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كما شدد الوزير على ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين و الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة وخاصة معدات إعادة التدوير للرصف القديم ( FDR ).

وأشار وزير النقل، الى أن توجيهات القيادة السياسة وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف وخاصة في أعمال في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال ، كما أشار الوزير الى عقد اجتماعات دورية مع رئيس وقيادات الشركة القابضة لمتابعة تنفيذ خطة التحديث والتطوير الخاصة بها وبالشركات التابعة.