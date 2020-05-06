شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطالب باستثناء 4 فئات من العمل بمستشفيات عزل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، باستثناء 3 فئات، من العمل بمستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، نظرا للأخطار التى تتعرض لها الطواقم الطبية فى مواجهتها لوباء كورونا وإصابة العديد منهم، وأنهم خط الدفاع الأول للمجتمع كله، لافته إلى أن هذه الاجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى.

الثلاث فئات، هى:

أ- من يزيد عمره عن خمسين عام.

ب- أصحاب الأمراض المزمنة مثل ( سكري - ضغط - ربو - أمراض القلب - أمراض مناعة ... ).

ت- السيدات الحوامل.

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ث- الأمهات لأطفال أقل من 12 عاما.

كانت نقابة الأطباء، قد حددت عددا من الأليات للتعامل مع أعضاء الفريق الطبى بمستشفيات العزل، بعد إنتهاء مدة عملهم بمستشفى العزل، لحمايتهم من التعرض للعدوى بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات، هى: أن يتم عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، وإذا جاءت نتيجة المسحة الثانية سلبية أيضا يتم السماح لعضو الفريق الطبى بالعودة لمنزله.

وأضافت: إذا كان هناك عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الإكتفاء بعمل مسحة واحدة، واذا جاءت سلبية يتم تخيير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل ( مدن جامعية - نزل شباب - فنادق) لمدة 14 يوما، حيث أن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة، وأكدت ضرورة مراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، وإتخاذ جميع الإحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى.