شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البحرية: سنظل على العهد دائما فى حماية حدود ومصالح مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية في كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة المصرية الجديدة، إلى قاعدة الإسكندرية أن القوات البحرية سوف تظل علي العهد دائماً في حماية حدود وسواحل مصر ومصالحها الاقتصادية ، موجهاً الشكر إلي القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة علي الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية .



الغواصة المصرية الجديدة

فيما وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة S-43 من طراز (209/1400) ألمانية الصنع قادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كم خلال 20 يوما بطاقمها المصرى.

وتعد هذه الغواصة هى الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014 تعزيزاً لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية ولتحقيق الأمن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط ، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد والذي يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين القوات البحرية المصرية والألمانية ، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات .

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وتعتبر الغواصة S-43 مع مثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما سيساهم في رفع تصنيفها عالمياً ، وقد تم تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة علي الغواصة في وقت قياسي وفقاً لبرنامج متزامن بكلاً من مصر وألمانيا حيث تم تدشينها في مايو 2019 .

كما تعد الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم حيث لديها القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن كما أنها تقوم بزراعة الألغام البحرية ، واستهداف المواقع البرية الساحلية ولها دور مهم فى مرافقة وحماية حاملات الطائرات ، وتستطيع الإبحار لمسافة11ألف ميل بحرى وتبلغ سرعتها تحت الماء40 كيلو متر/ساعة وتغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء، وتضم الغواصة ثمانى أنابيب طوربيد ومخزن يسع أربعة عشر طوربيد مزوده بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.

حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدامي قادة القوات البحرية وقادة لواء الغواصات السابقين وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطني محافظة الإسكندرية .