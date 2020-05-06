20 معلومة خطيرة عن الغواصة S43 المنضمة حديثا للقوات البحرية المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات المسلحة المصرية وصول الغواصة إس 43 من طراز 209 /1400، ألمانية الصنع، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية. ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عنها -الثالثة من أربع غواصات تعاقدت عليها مصر مع ألمانيا - بدأ التعاقد عام 2014 في عهد الرئيس السيسى -تساهم في تعزيز قدرات مصر الدفاعية وكفائتها القتالية - تساعد في تحقيق الأمن البحرى وحماية السواحل المصرية - تساعد في حماية مصالح مصر الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط - تعتبر نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية في تسليح الغواصات -من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم - لديها القدرة على اطلاق صواريخ مضادة للسفن Advertisements - تستطيع زرع الألغام البحرية - تقوم باستهداف المواقع البرية الساحلية - دورها مهم فى مرافقة وحماية مروحيات الطائرات - تستطيع الابحار لمسافة 11 ألف ميلا بحريا - تبلغ سرعتها تحت الماء 40 كيلو فى الساعة - تغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء - تضم الغواصة 8 أنابيب طوربيد - تتضمن مخزن يسع 14 طوربيدا - مزودة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات - تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية - تمتلك مجموعة كبيرة من الإجراءات الدفاعية - تم تصنيعها في شركة تيسن كروب الألمانية

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