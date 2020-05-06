شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يتراجع: ليس هناك دليل يؤكد أن فيروس كورونا تسرب من مختبر صينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تراجع عن التصريحات السابقة، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك دليل يؤكد أن فيروس كورونا تسرب من مختبر صيني، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

وقبل يومين، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على وجود أدلة عدة تشير إلى أن مصدر الفيروس يعود إلى أحد المختبرات في مدينة ووهان الصينية.

وقال بومبيو: "إن هناك "عددا كبيرا من الأدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صينى، لكنه لم يجادل بشأن استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية بأنه ليس نتاج عمل بشرى.

وأضاف بومبيو لقناة تلفزيون (إيه.بي.سي) "هناك كما كبيرا من الأدلة على أن هذا (الفيروس) جاء من ذلك المختبر فى ووهان" مشيرا إلى الفيروس الذى ظهر أواخر العام الماضى فى الصين وتسبب فى وفاة نحو 240 ألف شخص فى أنحاء العالم، بينهم أكثر من 67 ألفا فى الولايات المتحدة.

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ويتناقض ما قاله بومبيو مع بيان أصدرته الأسبوع الماضى المخابرات الوطنية الأمريكية قالت فيه إن الفيروس لا يبدو أنه من نتاج عمل بشرى أو معدل جينيا.

ووصف التلفزيون الصيني تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول مصدر فيروس كورونا بـ"المجنونة"، واستنكر التليفزيون الصينى التصريحات الأمريكية فى هذا الصدد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو التى أشار فيها إلى وجود "أدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صينى مجرد "تكهن" ودعت إلى إجراء تحقيق يعتمد على أسس علمية.