شكرا لقرائتكم خبر عن رفع العزل الطبي عن «عزبة اللبن» بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفع مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية، الأربعاء، الحظر والعزل الطبي والأمني المفروض على منطقة عزبة اللبن، بعد انتهاء فترة العزل 14 يومًا، وخروج المصابين بالمنطقة من مستشفى العزل بأبوخليفة، وعادت الحياة إلى طبيعتها.

في سياق متصل، قال مسؤولون بمديرية الصحة بالإسماعيلية في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه خرج 5 حالات إصابة بـ«كورونا» من أبناء الاسماعيلية من المستشفى بعد تعافيهم من الفيروس، مشيرة إلى أن من بينهم 4 حالات بمنطقة عزبة اللبن بالتل الكبير، وحالة في منطقة أرض الجمعيات.

وفى جامعة قناة السويس، أصدرت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، قرارًا بإجراء تحاليل سريعة لأطقم التمريض والأطباء بشكل دوري كإجراء احترازي وخاصة في مقار عزل الحالات المشتبه بها بالمستشفى الجامعي، فيما كلفت بتوفير الرعاية الكاملة للأطقم الطبية المخالطة لحالة الـ«كورونا»، التي اكتشفت الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عنتر، عميد طب القناة، في تصريحات صحفية، إن أي من الأطقم الطبية الخاضعة للعزل وعددها 20 فردًا من الأطباء والتمريض لم تظهر عليهم أي أعراض تشابه أعراض «كورونا»، مشيرًا إلى أن حالتهم جميعًا جيدة.