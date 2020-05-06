شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تطلق خطًا لإنتاج كعك العيد: الجودة والطعم لا مثيل لها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت د. ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إطلاق خط إنتاج جديد لإنتاج كعك العيد والبسكويت وتوفيره للمواطنين بمنطقة القناة وسيناء في إطار ما أسمته «استراتيجي الجامعة المنتجة» من خلال كلية السياحة والفنادق.

وقالت «هجرس» إن المبادرة تأتي في إطار تنمية موارد الجامعة وخدمة المجتمع بجانب دورها العلمي والبحثي لتحقيق التكامل في منظومة العمل الجامعي وتوجيهات الرئيس السيسي بفتح آفاق جديدة وغير تقليدية للتوجه للمجتمع وتوفير الخدمات التعليمية والمجتمعية من خلال كليات الجامعة المختلفة.

من جانبه، كشف د. محمد حجازى، عميد كلية السياحة والفنادق بالجامعة، عن إقبال كبير على منتجات الجامعة من الكعك والبسكويت والبتيفور، لافتا إلى أن جميع المنتجات يتم تصنيعها بالسمن والزبد البلدي ولها سمعة وشهرة كبيرة في القطاع الفندقي بمنطقة القناة والإسماعيلية، مشيرا إلى أن الهدف من عمل خط إنتاج هو تفعيل دور الجامعة في خدمة السياحة والفنادق وربط طلابها بسوق العمل واكتساب خبرات عملية.

فيما كشف ياسر منصور، عضو هيئة التدريس بكلية السياحة الفنادق والمشرف على خط الانتاج، عن أسعار المنتجات، موضحا أن سعر الكعك السادة 70 جنيها، وكعك الملبن 75، وكعك عين الجمل بـ110 جنيه، والبسكويت بـ70 جنيها، والبيتى فور بـ70جنيها للكيلو.

وأكد «منصور» أن الجودة والطعم بالكلية لا مثيل لها في السوق بشهادة كل من اشترى من الجامعة، داعيا المواطنين إلى الاستمتاع بمنتجات الكلية وجودتها وأسعارها بمقر الكلية بجامعة قناة السويس، مشددا على التزام جميع العاملين بمعايير واشتراطات العمل الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا من خلال جوانتي وكمامة لكل عامل بخط الإنتاج.

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إنتاج كعك العيد بجامعة القناة

إنتاج كعك العيد بجامعة القناة

إنتاج كعك العيد بجامعة القناة

إنتاج كعك العيد بجامعة القناة

إنتاج كعك العيد بجامعة القناة