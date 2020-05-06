شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: إعلان تفاصيل «المشروع البحثي» بالكليات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة تحديد غد الخميس للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة «بالمشروع البحثي» البديل لإمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالكليات التي اعتمدت هذه الطريقة للاختبارات والتقييم وفقا للضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وقال «الكردي» أن إجمالي المواد الدراسية التي سيتم فيها تقديم البحث بلغت 870 مادة على مستوى 21 كلية، وسيتم البدء في تسليم هذه الأبحاث اعتبارا من 31 مايو 2020، مضيفا أن إجمالي المواد التي سيتم الإمتحان فيها إليكترونيا بلغت ما يزيد عن 249 مادة، وذلك في الكليات المحدودة العدد، وتمتلك بنية تحتية إليكترونية قوية ووسيلة تكنولوجية مع الطلاب تضمن أداء الإمتحانات بنجاح وتم تدريبهم عليها مسبقا.

وفيما يخص الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وافق المجلس على قيام الطلاب المكفوفين بتقديم بحث مقالي في مواد الدراسة، وبخصوص طلاب الصم والبكم وطلاب الدمج سيتم اختبارهم عن طريق اختبار موضوعي MCQ.

كما اعتمد المجلس القواعد والضوابط المنظمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 وفق ما قرره المجلس الأعلى للجامعات وما تم الإتفاق عليه في مجالس الكليات.