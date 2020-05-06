شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسي علم يستقبل رحلتين للمصريين العالقين بسلطنة عمان وتشاد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل مطار مرسي علم الدولي بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء استقبال رحلات المصريين العالقين في عدة دول مختلفة من خلال رحلات طيران استثنائية بعد توقف حركة الطيران الدولية ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد مسؤولو الصحة، أنه سيتم توقيع الكشف الطبي على الركاب فور وصولهم مباشرة من فرق طبية، ويتم حجزهم بعدد من فنادق الحجر الصحي بمرسي علم، وخضوع جميع الركاب وطاقم الطائرات لإجراءات الحجر الصحي وقيام فريق طبى من الحجر الصحى بإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكوروناَ، ووضع الجميع تحت الحجر لمدة ١٤ يوما بالتنسيق مع أجهزة الدولة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه تم تخصيص عدد من إلاتوبيسات المخصصة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي وتقسيمهم مجموعات لعدم التكدس وتقليل الازدحام بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.