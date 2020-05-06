شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصبح إجراء امتحانات الثانوية ضروريا رغم انتشار كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار مطالبات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب بضرورة تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب استمرار جائحة فيروس كرورنا المستجد، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجراء الامتحانات فى موعدها المقرر لها 7 يونيو المقبل، أمر ضرورى فما هو سبب إصرار الوزارة على ذلك.

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن سبب تمسكها بإجراء امتحانات الثانوية العامة فى موعدها بعد تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية لدخول الطلاب اللجان، هو الرغبة فى وجود تقييم عادل لدخول الطلاب الجامعات يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب تفرق الطلاب عن بعضهم وتطبيق لقانون الثانوية العامة الذى يحكم عملية الامتحانات، مؤكدة أن الامتحان فى موعده لم يتغير حتى الآن 7 يوينو المقبل.

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وأوضحت الوزارة، أن ترفض استبدال الامتحان بأى شئ أخر لأن تقييم الطلاب قانونا وعلميا لا بد وأن يتم وفق امتحانات تجرى، وليس هناك وسيلة لوصول الطلاب للتنسيق عدا الامتحان الذى يتم فى اللجان.

ونفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء بشأن تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة على غرار امتحانات الدبلومات الفنية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة، مُوضحةً أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، على أن تبدأ في 7 يونيو 2020 وتستمر حتى 5 يوليو، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.