شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامة السلامة الصحية للفنادق شرط استقبال النزلاء خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة السياحة والاثار علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) التي يجب على الفنادق الراغبة فى التشغيل الحصول عليها، والتى سيتم تعميمها على جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية.

كان الدكتور العناني وزير السياحة والآثار اجتمع بمقر الوزارة بالعباسية مع مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والاثار و رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ومساعد الوزير لشؤون الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات الأمنية لمناقشة آلية تطبيق الضوابط والاشتراطات لتشغيل الفنادق والمنتجعات وإقامة النزلاء المصريين بها .

1. علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) يجب توافرها بجميع الفنادق الراغبة في التشغيل خلال الفترة الراهنة.

2. تواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية.

3. الرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة.

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4. سيقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات.

5. الشهادات ستكون موقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان.

6. وقامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.

7. وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار بضرورة التنسيق مع شرطة السياحة والآثار في هذا الشأن لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات.

8. فى حالة رصد أية مخالفات سيتم إخطار الشرطة فوراً.

9. ستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.