شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس لـ CNBC:ربما لن يجدوا علاجا لكورونا فلماذا نظل محبوسين بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه سيشترى شركة طيران، ليعارض بذلك الملياردير الأمريكى وارين بافيت الذى أعلن أن بيركشاير هاثاواى باعت كل حصصها فى شركة الطيران فى الاجتماع السنوى للشركة يوم السبت الماضى.

وفى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية، قال ساويرس، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لأوراسكوم القابضة للاستثمارـ إنه يرى فرصة ليس فقط فى شركات الطيران ولكن أيضا فى الفنادق السياحية وقطاع الإنترنت. وأشار ساويرس إلى أنه مع كل أزمة يكون هناك فرصة، مضيفا: "يمكنك الذهاب وشراء خطوط جوية اليوم مقابل دولار إذا كنت تتحمل الجزء الأكبر من الديون".

وكانت أسهم شركات الطيران الأمريكية قد تراجعت هذا العام مع اقتراب الطلب على السفر الجوى من التوقف التام، وانخفض بنسبة تزيد عن 95% بسبب وباء كورونا. الذى أصاب أكثر من 3.6 مليون شخص حول العالم وقتل على الأقل 256.800 وفقا للبيانات التى جمعتها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

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وفى المقابلة، قال ساويرس إنه يتفق مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن توجه إدارته المثير للجدل لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكى، مشيرا إلى أن هذه واحدة من المرات القليلة التى يكون فيها ترامب على حق. وأوضح قائلا: ربما لن يجدوا العلاج، وربما لا يجدوا اللقاح، إذن فإلى متى سنظل محبوسين فى منازلنا؟".

من ناحية أخرى، وصف ساويرس ما يسمى بحرب أسعار النفط بأنه محاولة محسوبة لقتل صناعة الصخر الزيتى فى الولايات المتحدة، مضيفا أن السعوديين فهموا الأمر فيما يتعلق بالنفط على المدى الطويل.

وردا على سؤال حول ما إذا كان النفط سينخفض إلى المستويات التى وصل إليه لو تم التوصل إلى اتفاق أوبك فى مارس، قال ساويرس إن الأسعار كانت ستتراجع على أية حال بسبب انخفاض الاستهلاك، لكنها لم تكن لتهوى إلى هذا المستوى. وأعرب عن اعتقاده بان النفط سيصل إلى 100 دولار للبرميل بعد نحو 18 شهرا من الآن.